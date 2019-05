Elezioni comunali 2019 a Levico: ecco i risultati

Il centrodestra a trazione leghista, trionfatore delle europee e delle supplettive in Trentino, è primo anche a Levico Terme dove domenica 26 maggio si è votato anche per le comunali. Si prospetta, tuttavia, un ballottaggio, come per il vicino Comune di Borgo Valsugana.

Tommaso Acler è al 41,15%: il candidato sostenuto da Lega, Impegno x Levico e Fare per Levico e Frazioni non ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Il candidato delle liste civiche Gianni Beretta, fermo al 39,71%, ed in questi casi la legge prevede il ballottaggio tra i due più votati, tra quindici giorni.

Molto al di sotto di tali cifre il candidato del Partito Democratico Crescenzo Latino, al 10,60% e quello del Movimento Cinque Stelle Maurizio Dal Bianco all'8,54%. I votanti sono stati 4.500, le schede nulle 112, quelle bianche 57.