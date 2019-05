Elezioni comunali in Trentino: i risultati a Borgo Valsugana

Si prospetta un ballottaggio per il Comune di Borgo Valsugana, in Trentino, dove domenica 26 maggio parallelamente alle elezioni europee ed alle elezioni supplettive, si è votato anche per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale.

I risultati sono ancora ufficiosi (scrutinate cinque sezioni su sei) ma parlano di un testa a testa tra Enrico Galvan, sostenuto da Borgo e Olle Bene Comune e Borgo Domani, che ha totalizzato il 30,59% dei voti (951), e Martina Ferrai, sostenuta da Civitas, Viviamo Olle e Borgo e Innova Borgo-Olle, al 34,75% (1.082 voti).

Come detto la legge prevede, nel caso nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza assoluta, di indire un ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto più voti. Il ballottaggio si terrà tra due settimane.

Più staccata la candidata sostenuta da Lega, Agire per il Trentino (il partito del consigliere Cia) e Uniti per il Cambiamento, Marika Sbetta è rimasta al 27,39% (853 voti). Percentuale decisamente più bassa per Sunil Pellanda, della lista Rivivere Borgo, che con 228 voti (dato provvisorio) ha totalizzato il 7,32%. Nella vicina Levico Terme il candidato della Lega Tommaso Acler è in vantaggio sull'avversario, sostenuto dalle liste civiche, ma si prospetta comunque un altro ballottaggio.