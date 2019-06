Al voto per le elezioni comunali: i dati sull'affluenza alle urne

Domenica 9 giugno a Levico Terme e Borgo Valsugana si torna a votare per le elezioni comunali. Nei due comuni, infatti, dopo le votazioni dell'Election Day di domenica 26 maggio, in cui si votava anche per le europee e le suppletive, sarà il ballottaggio a eleggere i sindaci.

Affluenza alle urne

Alle 11 l'affluenza risultava del 14,81% a Borgo Valsugana (dove al primo turno era stata del 20,75%), e del 12, 06% a Levico Terme (dove al primo turno era stata del 14,75%). Il totale dei votanti è di 978 a Borgo e di 1050 a Levico, su un totale di aventi diritto al voto che è rispettivamente di 6.604 e 8.710. Alle 17 è andato a votare il 27,12% dei votanti di Borgo Valsugana (al primo turno il 47,55%) e il 25,77% di quelli di Levico Terme (contro il 36,68).

I candidati nei due comuni

A Borgo Valsugana gli aspiranti primi cittadini sono Martina Ferrati, candidata con le liste Innova Borgo-Olle, Viviamo Borgo e Olle e Civitas, e Enrico Galvan, candidato con Borgo e Olle Bene Comune e Borgo domani. A Levico Terme invece si potrà votare per Gianni Beretta, candidato con Patto Levicense, Levico Futura e Levico e Frazioni Al Centro, oppure per Tommaso Acler, candidato con Lega Salvini Trentino, L'impegno per Levico e Fare! Per levico e frazioni.

I risultati del 26 maggio

Per l'elezioni comunali, che si erano svolte in contemporanea con quelle europee 2019 (clicca qui per i risultati), il 26 maggio a votare erano stati i cittadini di Borgo Valsugana, Folgaria, Levico Terme, Terre d'Adige e Tione di Trento.

A Tione a indossare la fascia tricolore è stato Eugenio Antolini, unico candidato, dal momento che l'affluenza è stata del 71%, e bastava il 51% per validare l'elezione. A Folgaria, il nuovo sindaco è il giovane candidato Michael Rech, che ha vinto sul candidato Maurizio Toller, già sindaco nel 2009. Nel Comune di Terre d'Adige, nato dalla fusione tra Zambana e Nave San Rocco, il nuovo sindaco è Renato Tasin, che ha battuto lo sfidante Roberto Roncador, appoggiato dalla Lega.