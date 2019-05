Il 26 maggio si vota anche in cinque Comuni: ecco tutti i candidati sindaco

La giornata di domenica 26 maggio sarà un vero e proprio "election day" in Trentino dove, oltre alle Elezioni europee (clicca qui) ed alle Elezioni supplettive per eleggere due parlamentari nei collegi di Trento e Pergine (clicca qui) si svolgeranno anche le Elezioni comunali in cinque municipi, di cui uno al voto per la prima volta.

Si rinnoveranno infatti i sindaci ed i consiglieri comunali di Levico Terme, Borgo Valsugana, Folgaria, Tione e Terre d'Adige, ovvero il nuovo Comune nato dalla fusione tra i municipi di Nave San Rocco e Zambana.

Di seguito tutte le liste in corsa nei cinque comuni ed i relativi candidati sindaco.

Corsa a quattro a Borgo Valsugana. Enrico Galvan, sindaco facente funzioni, si candida con Borgo e Olle Bene Comune e Borgo Domani; Marika Sbetta, candidata del centrodestra, è sostenuta da un partito nazionale, la Lega, uno provinciale, Agire per il Trentino, e da una lista locale, Borgo-Olle Uniti per il Cambiamento, legata agli Autonomisti Popolari di Kaswalder. Il 31enne Sunil Pellanda, è il giovane candidato sindaco della lista Rivivere Borgo. La candidata Martina Ferrai è sostenuta dalle liste Innova Borgo-Olle, Viviamo Borgo-Olle, e Civitas, vicina al partito provinciale Upt.

Quattro candidati anche per la vicina Levico. Gianni Beretta si presenta con le liste Patto Levicense, Levico Futura e Levico Frazioni al Centro. Crescenzo Latino è il candidato del Partito Democratico, che in queste comunali corre da solo. Tommaso Acler, già consigliere comunale, è il candidato del centrodestra: Lega, Impegno X Levico e Fare! Per Levico e frazioni. Corre da solo anche il Movimento Cinque Stelle che candida a primo cittadino Maurizio Dal Bianco, altro consigliere uscente.

Due i candidati in corsa al Comune di Folgaria, commissariato dopo le dimissioni di Walter Forrer l'anno scorso. Maurizio Toller, già sindaco nel 2009-2015, si presenta per un nuovo mandato sostenuto dalle liste Insieme per l'Altopiano del Futuro ed Insieme per Folgaria. Lo sfidante è il trentenne Michael Rech, sostenuto da Impegno Civico e Idee in Comune.

Nel neonato Comune di Terre d'Adige, costituitosi dopo il referendum andato a buon fine sulla fuzione tra Nave San Rocco e Zambana sono in corsa Renato Tasin, con la lista civica uniAmo Terre d'Adige, ed il candidato della Lega Roberto Roncador unitamente alla Lista Civica per Terre d'Adige.

A Tione ci sarà un solo candidato sindaco e la vera sfida sarà quella contro l'astensionismo. Per essere eletto il candidato unico Eugenio Antolini, sostenuto da Insieme per Tione e Punto su Tione, dovrà infatti raggiungere l'obiettivo del 50% più uno del votanti.