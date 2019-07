Cervi e caprioli: 800 investiti in un anno, il M5S chiede i corridoi faunistici

Mentre si parla di orsi e lupi da catturare in Trentino, il Movimento Cinque Stelle torna a chiedere l'apertura di corridoi faunistici, puntando i dito contro una "strage silenziosa" ceh avviene quotidianamente sulle strade trentine, quella dei cervi e dei caprioli uccisi dalle auto.

I numeri parlano di 584 caprioli e 218 cervi investiti in un anno. Un fenomeno pressochè costante, anzi con un certo aumento, dal 2015 ad oggi, del numero dei cervi investiti. Quasi 800 animali, simboli del Trentino tanto quanto l'orso, banalmente investiti sulle strade.

Il numero non si riferisce alle morti accertate, ma i casi di recupero, spiega il capogruppo del M5S Filippo Degasperi, sono davvero esigui rispetto agli incidenti: 33 ungulati curati, e liberati, al Centro fanunistico Casteller, inclusi quelli non feriti in incidenti.

Ecco perchè il Movimento Cinque Stelle trentino torna a chiedere dei veri e propri corridoi faunistici, in grado di condurre gli animali oltre le barriere artificiali costituite dalla viabilità proviciale, in modo da evitare l'isolamento genetico, le morti dovute alla difficoltà di alimentazione nel periodo invernale, ma soprattutto gli incidenti. Studio di fattibilità entro sei mesi: questa la richiesta della mozione.