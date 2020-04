Zanzara tigre: coronavirus e fake news

La zanzara tigre non trasmette in coronavirus. A ribadirlo, sulla base di evidenze scientifiche, è il Muse, il Museo delle Scienze di Trento. In questo periodo d'emergenza, e con il ritorno del caldo, la fake news è circolata sul web e su whatsapp.

"È una di quelle domande che i cittadini ci rivolgono più spesso, legata soprattutto all'arrivo dell’insetto in questa stagione, ma la scienza ha escluso qualsiasi connessione" dice Valeria Lencioni, idrobiologa e responsabile della Sezione di Zoologia degli Invertebrati e Idrobiologia del Muse.

"La zanzara tigre - spiega Lencioni, da oltre 10 anni responsabile per il MUSE del progetto di monitoraggio della zanzara tigre a Trento in collaborazione con il Comune - è un vettore di diverse malattie virali causate da arbovirus, tra cui la Chikungunya, la dengue, la febbre gialla e alcune encefaliti tipiche di numerose zone dell’Asia, ma non trasmette il coronavirus (Covid-19).

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso le goccioline generate quando una persona infetta tossisce o starnutisce, o attraverso goccioline di saliva o secrezioni dal naso, e non viene trasmesso dalle punture della zanzara tigre né di altre zanzare, perché sono ematofaghe (ovvero si nutrono si sangue). Il pasto di sangue serve alla zanzara per poter portare a maturazione le uova prima di deporle, quindi per la sua riproduzione (a pungere è sempre solo la femmina).

Lo stesso Ministero della Salute esclude che le zanzare possano trasmettere l’influenza da Covid-19". Per saperne di più è possibile inviare una mail a zanzara@muse.it (Valeria Lencioni, Alessandra Franceschini) o visitare la Sezione del museo dedicata.