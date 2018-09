No alla Valdastico: una grande manifestazione in vista delle elezioni

Un grande 'no' alla Valdastico: i comitati che da sempre si oppongono all'opera, insieme alle sezioni trentine delle associazioni ambientaliste nazionali, hanno proclamato una grande manifestazione il 6 ottobre alle 14 sulla sponda sud del lago di Caldonazzo.

Sullo sfondo della manifestazione ci sono le elezioni provinciali trentine. A spaventare è la possibile intesa, in caso di vittoria di Maurizio Fugatti, tra il Trentino ed il Veneto, dove governa il leghista Zaia per sbloccare un'opera in cantiere da oltre un decennio.

La Lega trentina si è espressa più volte in favore del prolungamento della A31, richiesto da alcune categorie economiche. Una posizione ulteriormente ribadita, a livello nazionale, dopo la vittoria della Lega trentina in parlamento alle politiche di marzo. Va detto che la maggioranza di centrosinistra che finora ha governato in Trentino non si ha mai espresso una netta contrarietà alla Valdastico, e l'argomento non è stato toccato nemmeno in campagna elettorale da Ugo Rossi, che questa volta corre da solo, con il Patt, per un secondo mandato.

Dopo la Marmolada, dunque, un'altra spinosa questione ambientale ed economica per la Lega trentina, in accordo con quella Veneta. La manifestazione è promossa da una galassia di sigle ambientaliste: Salviamo la Val d'Astico, Associazione per il WWF Trentino, Italia Nostra Trento, Mountain Wilderness Italia, Gruppo Italiano Amici della Natura - GIAN, SOS Anfibi Vicenza, SOS Anfibi, mamme marco no tav, Lav Trentino, Amici della Terra dell'Alto Garda e Ledro, LAC - Lega Abolizione Caccia - Trentino Alto Adige/Südtirol, CIPRA, Legambiente Trento, ENPA del Trentino Alto Adige, CRAS, LIPU Trento, Amici della Natura Ledro Inselberg, ISDE - Associazione Medici per l'Ambiente.