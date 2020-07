Passi dolomitici: nessun limite alle auto nell'estate post-covid

L'estate 2020 non è di certo l'estate giusta per pensare a divieti di accesso, o comunque limitazioni al traffico, sui passi dolomitici. Per gli ambientalisti si rischia di buttare al vento un difficile percorso intrapreso da dieci anni a questa parte che solo negli ultimi anni aveva portato a parziali limitazioni. Quest'anno a "limitare" il traffico ci ha pensato il covid: in questi finesettimana sono circa 1500 i passaggi registrati dalle telecamere sui principali passi, contro i circa 6500 dell'estate scorsa.

Insomma, con la stagione in parte compromessa dall'emrgenza, non è certo il caso di mettere, letteralmente, i bastoni tra le ruote ai turisti. Al massimo si pensa ad incentivare la mobilità alternativa, in particolare il trasporto pubblico. Questo il messaggio uscito dall'incontro tenutosi a Selva di Val gardena tra i sindaci e gli assessori dei tre territori coinvolti: Trentino, Alto Adige e Veneto.

Per il Trentino l'assessore al Turismo Roberto Failoni ha parlato della "grande scommessa", quindi al futuro e non certo al presente, di "creare una mobilità alternativa, in grado di portare benefici al territorio e di dare al turista la sensazione di vivere la montagna in maniera diversa". Si è anche accennato alla vecchia idea, mai accantonata, di istituire un pedaggio anziché limitare gli accessi.

Secondo un sondaggio realizzato la scorsa estate il 39% dei 1600 turisti intervistati si è espresso a favore di un pedaggio per l’accesso ai passi allo scopo di poter meglio garantire la tutela della flora e della fauna locale; il 18% ha affermato di non essere in grado di esprimere un parere; il 27% ha risposto “forse” ed il 16% era contrario.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ma, appunto, la scorsa estate non è paragonabile a questa. Nel frattempo, però, sia il Trentino che l'Alto Adige hanno preso provvedimenti, a livello di amministrazioni locali, per limitare gli accessi a due luoghi simbolo del territorio: il lago di Tovel ed il celeberrimo lago di Braies. Nel primo caso lungo la strada di accesso sono stati realizzati diversi parcheggi a pagamento, oltre alla possibilità di utilizzare un bus-navetta; nel secondo caso è stato anche previsto l'accesso gratuito su prenotazione per chi soggiorna in valle, in modo da evitare il turismo "mordi e fuggi".