Riduzione del Parco della Lessinia: via 2.000 ettari, il 'sì' della commissione regionale

Parco Naturale della Lessinia "ridotto" di 2.000 ettari. Il progetto di ridimensionamento ha avuto l'approvazione della Seconda commissione della Regione Veneto.

La proposta, naturalmente, ha scatenato una battaglia che vede un compatto ed agguerrito "fronte del no" tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, oltre a 114 associaizoni animaliste ed ambientaliste che criticano fortemente la riduzione della superficie di un parco che ospita, tra le altre specie, diverse decine di esemplari di lupo, che sconfinano in Trentino.

La battaglia politica, come spiega Verona Sera, è però ancora aperta. L'iter del progetto di legge prevede un passaggio in prima commissione, un nuovo passaggio in seconda commissione e poi il voto definitivo da parte del consiglio regionale. E' in assoluto la prima volta, in Italia, che si restringono i confini di un'area naturale protetta.