La Provincia: "L'orso del video sarà catturato e munito di radiocollare"

Un orso segue pacificamente un'escursionista nel bosco: il video, girato in Trentino, ha fatto il giro del web. La Provincia autonoma di Trento ha diffuso una nota nella quale si comunica che sono in corso le operazioni per la cattura dell'esemplare, che verrà rilasciato una volta munito di radiocollare.

Si tratta di un giovane orso, giudicato relativamente confidente con l'uomo. Secondo la nota, infatti, sarebbe stato protagonista di altri eventi simili a Lover, Sporminore e Cavedago, dove è stato girato il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il radiocollare servirà a monitorare meglio gli spostamenti del "cucciolone", questo il termine usato in gergo, e prevenire incontri troppo ravvicinati.