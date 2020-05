Bonus bici esaurito in un giorno, Tonina: "Pensiamo di ripetere, magari non solo in città"

Esaurito in poco più di 24 ore il budget stanziato dalla Provincia autonoma di Trento per il "bonus bici". Un milione di euro "prosciugato" da più di 2000 domande nella prima mattinata disponibile per fare richiesta, lunedì 18 maggio. Per la precisione le domande ai 5 comuni coinvolti (Trento, Rovereto, Pergine, Arco e Riva) sono state 2.153 per un totale di 1.178.335 euro.

"Sapevamo che la sensibilità ambientale e, più in generale, l'attenzione alla mobilità alternativa sono tematiche ben radicate nella popolazione del Trentino, dove peraltro vi è anche una forte vocazione alle attività sportive - commenta il vicepresidente e assessore all’urbanistica, ambiente e cooperazione Mario Tonina -, certo non ci aspettavamo un simile successo in poco più di 24 ore. Per questo sono in contatto con i Comuni coinvolti, in particolare con quelli di Riva del Garda e di Arco dove le domande sono state quasi tre volte la disponibilità, che hanno condiviso la proposta di cofinanziare al 50% le domande in esubero già presentate, mentre la restante parte sarà coperta dalla Provincia. L'amministrazione provinciale vuole valutare di ripetere questa esperienza positiva, magari allargandola ad altre località".

Nel dettaglio, questo il quadro delle domande presentate fino alle 17 di oggi: