M49, il ministro Costa: "Pericoloso sì, ma non per l'uomo"

"Il presidente della provincia di Trento ha dato ordine di catturare l’orso m49 ma non può farlo". E' chiaro il ministro dell'Ambiente Sergio Costa sulla questione orso in Trentino. Risponde con un post su facebook al governatore trentino Maurizio Fugatti, che ha firmato l'ordinanza di cattura per l'orso della valle del Chiese, senza attendere l'ok di Roma.

"Il presidente della provincia di Trento vorrebbe catturare oggi M49 - e mai e poi mai si parla di abbattimento - per farlo vivere in cattività, in uno spazio grande ma recintato e continuamente monitorato. Ma ribadiamo che non può e non deve farlo senza una deliberazione del prefetto per motivi di sicurezza pubblica o dopo una precisa analisi dell’ispra, il cui ruolo è fondamentale" scrive il Ministro.

Secondo i pareri forniti dall'Ispra e sempre comunicati alla Provincia di Trento, l'orso già "attenzionato" è stato sì dichiarato "confidente", ma finora non con l'uomo. "Fino ad oggi lo è stato sì, ma non con l’uomo, sebbene si sia avvicinato e sia entrato, in cerca di cibo, in strutture come una stalla e una casa estiva in quel momento non abitata. E’ una differenza sostanziale: perchè se l’orso è considerato dannoso, cioè che provoca dei danni, risarcibili, non ne è prevista la cattura" conclude Costa.