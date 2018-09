Lupo trovato morto in Lessinia, Lav: "E' stato ucciso"

Appartiene ad uno dei branchi che gravitano tra Trentino e Veneto il lupo trovato morto nei boschi di Roverè Veronese, in Lessinia. Com'è noto la zona, che nel versante veneto è anche un parco naturale, ospita un nnumero consistente di lupi, animali ritornati spontaneamente e non reintrodotti come nel caso dell'orso.

A diffondere la notizia è stata l'associazione animalista Lav, Lega anti-vivisezione. La carcassa dell'animale sarebbe stata rinvenuta nella giornata di lunedì 24 settembre, al di fuori del centro abitato di Roverè. Se fosse confermata l'uccisione si tratterebbe del primo caso di questo genere per quanto riguarda i lupi veneti e trentini.

In Trentino casi di morti per avvelenamento si sono registrati per quanto riguarda l'orso, ma non è mai stato ritrovato un lupo ucciso per mano dell'uomo. Casi di uccisione di lupi sono invece avvenuti, nel corso degli anni, nella provincia di Cuneo, dove sarebbero presenti oltre cento lupi, divisi in 17 branchi.

"Abbiamo messo in campo ogni possibile strumento per prevenire incursioni e attacchi, proteggere greggi e allevamenti con recinti elettrificati, con cani da pastore e sistemi di dissuasione e di geolocalizzazione del lupo, nonché stanziando congrui indennizzi per i capi predati - ha commmentato l'assessore veneto all'Agricoltura e alla Caccia Giuseppe Pan - Ma il problema della difficile convivenza tra uomo e lupo potrà essere affrontato in modo serio solo articolando in modo diverso le direttive europee e riaprendo un confronto onesto tra Stato e Regioni".