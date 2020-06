Lince: questa volta c'è la foto con la luce del giorno ed è spettacolare

Sarà che il lockdown ha reso molto più "confidenti" i grandi carnivori (come dimostrano numerosi episodi relativi a orsi e lupi) ma una foto così della lince di Storo non si era mai vista. La fototrappola di un appassionato, montata su un ponte nei boschi ad ovest del paese, in passato aveva registrato solamente immagini notturne dello schivo esemplare che da ormai 12 anni vive sulle montagne tra Trentino e Lombardia Questa volta lo scatto è diurno, ed è solo uno dei nove passaggi registrati dalla fototrappola tra febbraio ed aprile 2020. L'immagine è stata diffusa nei giorni scorsi dal Servizio Foreste e Fauna della Provincia autonoma di Trento.

