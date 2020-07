Cavedago: catturato un orso ma non è quello del video

Ricordate l'orso che segue pacificamente un escursionista, nel video spopolato sul web e girato, come si è scoperto in seguito, a Cavedago? Bene, la Provincia aveva comunicato che erano in corso le operazioni per catturare e munire di radiocollare l'orso del video, ritenuto protagonista di episodi simili in tutta la zona.

Nella serata di martedì 30 giugno, verso le 23, la trappola tubo posizionata in zona ha catturato un orso. Peccato che non si tratti dell'esemplare che compare nel video, giudicato troppo confidente. Si tratta ifatti di un'orsa, 92 chili di peso, che è stata sedata, munita di marche auricolari e rilasciata. NOn un radiocollare, dunque, ma dei microchip che consentiranno di identificarla se mai dovese essere rintracciata ancora. Sarà anche identificata geneticamente grazie all'analisi di campioni organici raccolti durante la catture. Le operazioni per atturare e munire di radiocollare l'orso del video, conferma la Provincia, continuano.