Dopo i danni del maltempo riapre parzialmente Arte Sella

A seguito degli eventi che si sono abbattuti sulla Val di Sella e sul Trentino il 29 ottobre 2018, grazie al sostegno giunto da istituzioni, artisti, aziende e privati cittadini, Arte Sella ha lavorato alacremente alla ricostruzione dell’Area di Malga Costa e della Cattedrale Vegetale.

A distanza di un mese dall'ondata di maltempo che ha devastato il Trentino Arte Sellla torna ad accogliere i visitatori. Il grande museo d'arte naturale sarà aperto dalle 10 alle 17. Domenica 2 dicembre 2018 alle ore 15 è prevista una sorta di riapertura ufficiale, nonostante il grande sforzo ancora in atto per ripristinare tutte le aree del museo all'aperto,, che vuole essere un momento di condivisione e di ringraziamento per l’aiuto ricevuto in questo momento così peculiare, nonché di riflessione sulle prospettive generative future di Arte Sella.

Il 29 ottobre 2018 è avvenuta un’accelerazione improvvisa dei processi naturali con i quali, per definizione, convivono le opere d'arte di questo particolarissimo museo: "La forza inaudita della natura - spiegano i responsabili del mmuseo - né buona né cattiva, ha compresso il tempo: il bosco alle pendici sud del monte Armentera, nel quale si insinuava armoniosamente il percorso ArteNatura, è stato abbattuto in pochi attimi dal vento, così come il giardino di Villa Strobele, che, dopo aver ospitato le prime edizioni di Arte Sella, dal 2017 era diventato uno spazio espositivo unico, dedicato al mondo dell’architettura internazionale".

"Arte Sella ha lavorato alacremente alla ricostruzione dell’Area di Malga Costa e della Cattedrale Vegetale. Pur nella grande fatica, Arte Sella vuole ripartire da questa consapevolezza, dalla certezza che una forza generatrice è al lavoro e va assecondata, guidata, coltivata insieme a tutti coloro che hanno a cuore il nostro futuro" si legge nella nota con la quale Arte Sella invita tutti a visitare il museo all'aperto anche in inverno.