Weekend: musica, teatro e... carnevali!

Fine settimana pieno di eventi in Trentino: si parte, anzi si riparte, venerdì sera con la riapertura della Bookique. Dopo sei anni di musica, libri, incontri, danza e poesia Marco e Serena (leggi qui l'intervista) sono pronti a... continuare a fare ciò che hanno sempre fatto.

Allo Spazio off prosegue la rassegna che unisce filosofia e teatro: La conquista della felicità, con degustazioni, dj set, dibattiti e spettacolo teatrale tutte le sere del weekend. Logica, scienza e mistero fanno da sfondo anche allo spettacolo teatrale dedicato al fisico italiano Ettore Majorana, che sbarca al Teatro Sociale di Trento. Domenica a teatro con Tango, Monsieur? al San Marco: una commedia tra giallo e noir.

Serata a tutto volume allo Smart Lab di Rovereto dove entra nel vivo la stagione dei concerti: sabato sera sul palco i fulminei Zeus con Luca Cavina (Calibro35) al basso ed alla voc3e e Paolo Mongardi (Fuzz Orchestra, Luci della Centrale Elettrica, Jennifer Gentle) alla batteria seguiti insieme alla supeband Robox formata da strumentisti de Il Teatro degli Orrori, One Dimensional Man, Hated White, Julinko e Oswaldovi.

Torna a far risuonare l'Euregio il tour di Upload, la manifestazione che da dieci anni porta la musica in Trentino, Alto Adige e Tirolo. Tappa a Fiera di Primiero con Elso, electro pop schietto ed accattivante. Prima di lui tre band giovanili dai tre diversi territori tra Italia ed Austria. Venerdì e sabato due serate al gasoline Road Bar dedicate, come sempre, al giusto tributo ai grandi del rock. Questa volta saranno i Mr Jack ad onorare i System of a Down e, la sera seguente, gli Other Side of the Doors a rendere omaggio a Jim Morrison e soci. Weekend interamente consacrato alla Abbamania all'Auditorium S. Chiara di Trento dove arriva il musical Mamma Mia! realizzato da un team interamente italiano ispirato al film, a suoa volta bassato sui successi della band anni '70.

Feste finite? NIente paura, si pensa già al carnevale, anzi: è già carnevale in Valle dei Laghi. I primi due appuntamenti della stagione sono a Ciago ed a Vigo Cavedine domenica... naturalmente a pranzo!