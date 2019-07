Weekend: feste, musica e mostre

Weekend di feste, mostre e concerti in Trentino: ecco gli eventi del 12, 13 e 14 luglio. A Nomi la piazza del paese si trasformerà in una spiaggia per l'ormai tradizionale appuntamento con i tornei di beach volley, sfide di cocktail, musica e... beer volley. Festa più classica, ma non meno suggestiva, a Lavis nei "porteghi e spiazi" della parte storica del paese, animati con musica e delizie enogastronomiche. Festa anche sull'Altopiano di Brentonico con l'immancabile Sagra de Cornè, mentre in Val di Non torna l'attesissimo evento organizzato dai giovani di Tuenno: Piazzarolada, con cucina nelle vie del paese, rock band e dj.

Porte aperte al Birrificio Passion di Trento Nord per assaggiare le ultime creazioni dei mastri birrai in compagnia della musica live di Crinemia, Bullet Bra e Cannibali Commestibili. Proseguono gli appuntamenti con l'indie rock nazionale alla Bookique: è la volta degli Osaka Flu direttamente da Arezzo. Duo bolognese al Bar Fuivia: i Dirùpators sono pronti a scatenare tutta l'energia di un power duo tra stoner e psichedelia.

Ancora festa all'insegna della musica elettronica nel quartiere Le Albere, ormai punto di riferimento per gli eventi disco all'esterno in estate: arriva Albere Music War. Quale modo migliore per concludere il weekend in musica se non un concerto nel tardo pomeriggio al lago di Terlago? Ospiti d'onore: gli Under Leggins.

Due gli appuntamenti con i musei sul territorio: la Notte al Museo Segantini, aperto in orario serale per l'occasione, per scoprire l'arte del maestro arcense, e l'inaugurazione, con musica e festa, della mostra su Martin Lutero al Museo Per Via di Pieve Tesino: una storia poco conosciuta, molto affascinante.

Terzo appuntamento per la rassegna estiva Itinerari Folk, a Trento, con la canzone d'autore di Patrizia Laquidara mentre ai Suoni delle Dolomiti la musica classica incontra il folk irlandese con Alasdair Fraser e Natalie Haas, in concerto a Malga Canevere nel Gruppo del Vezzena.