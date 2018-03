Weekend: musica, teatro, circo e sapori di primavera

E' già primavera nel weekend del 9/11 marzo a Trento (nonostante il meteo preveda ancora tempo instabile, con pioggia e neve in quota, clicca qui). In piazza Fiera arrivano infatti i "Sapori di Primavera" con tante prelibatezze da tutta l'Italia. Non solo bancarelle dove acquistare cannoli siciliani, focacce liguri e tanto altro, ma anche cucine aperte, cocktail e birre artigianali: un vero paese dei balocchi per buongustai. Per i più piccoli c'è invece il Villaggio Incantato, realizzato all'interno del PalaLevico, con tanti momenti di divertimento per tutte le età fino a domenica.

Sarà ache un altro weekend all'insegna della musica. Gli appuntamenti di venerdì 9 sono alla Bookique con il concerto di Giovanni Dallapè, cantautore trentino che presenterà il suo primo album "Un punto di vista", ed al Gasoline con la serata tributo ai Rage Against the Machine, che rivivranno sul palco grazie allla band padovana Fade to Rage. Sabato 10 si torna a saltare allo Smart Lab di Rovereto con la storica punk-band italiana Vallanzaska, ma anche a Drena, dove si anticipa la festa di San Patrizio con una serata colorata di verde: sul palco Povero Diavolo, McNando e Patrick's.

A Pergine arriva il circo, un circo del tutto particolare, fatto di artisti di strada che questa volta, anzich sotto al classico tendone, si cimenteranno su unpalco teatrale. Si tratta degli artisti del Circko Panico, spettacolo itinerante di circo contemporaneo, che si esibiranno sabato sera alle 20.45 e domenica alle 16.00 al teatro Comunale. Al teatro S. Chiara di trento arriva, o meglio dire torna, Vittorio Sgarbi, con la suoa tournèe italiana dedicata alle opere di Michelangelo, raccontate dal celebre, e colorito, critico.