Tutti gli eventi del weekend - 24/26 maggio

Weekend tra musica, cultura e gusto in Trentino: ecco tutti gli appuntamenti del 24/26 maggio. A Fondo, in Val di Non, torna l'appuntamento con la "dea" Cerevisia, la spumeggiante birra trentina, in un festival dedicato ai maggiori produttori locali di birre artigianali. Un'altra "dea", la parola, sarà invece protagonista del festival in programma nel weekend alla Bookique di Trento.

Domenica i più golosi troveranno pane (e molto altro) per i loro denti nelle Golose Baite del Monte Baldo, mentre sulle montagne sopra Riva del Garda si festeggiano i 90 anni del Rifugio Pernici, ovviamente con musica e cucina. Vino protagonista a Pressano per la tradizionale sagra, in una splendida corte con live band e dj. Non si mangiano, ma conquistano appassionati anche in Trentino le orchidee da tutto il mondo, in mostra al Muse.

Musica maestro! Al Teatro San Marco l'artista trentino Emanuele Lapiana, in arte N.a.n.o., presenta il nuovo album frutto di un lavoro di anni in studio con alcuni tra i più famosi musicisti trentini. Non solo locali e teatri: tutta la città si trasforma in un grande palco, aperto a tutti, con l'amatissima iniziativa "Hai mai suonato un'opera d'arte?" che vedrà anche quest'anno i pianoforti posizionati in alcuni angoli del centro, a disposizione di tutti.

Al Pub Gulliver di San Cristoforo al Lago si festeggiano i 6 anni della nuova gestione del locale (in realtà molto più vecchio) che ha puntato molto sulla musica live, accanto ad una scelta di birre decisamente interessante: a dare il via alle danze saranno i Radio Palinka, con la loro "patchanka" tra ska e gipsy-punk.

Un "giardino segreto" nel cuore di Trento, famoso, purtroppo, non solamente per le erbe aromatiche ed i muri medioevali: è il Parco San Marco, animato nel pomeriggio di sabato dall'associazione Lab.Arca. Un altro luogo da riscoprire, o quantomeno da visitare sotto un'altra luce, è il teatro Sociale di Trento, che apre le porte con visite gratuite per festeggiare i 200 anni della sua fondazione.