Weekend: tutti gli appuntamenti

Weekend pieno di eventi quello del 2, 3 e 4 marzo a Trento ed in Trentino. Per quanto riguarda il teatro sarà il weekend delle Sorelle Materassi, la celebre commedia di Aldo Palazzeschi arriva al Teatro Sociale di Trento nell'adattamento di Ugo Chiti con un trio d'eccezione sul palco formato da Lucia Poli, Milena Vukotic e marilù Prati. Come ogni spettacolo in cartellone nella Stagione di prosa anche in questo caso è previsto un incontro con la compagnia ed il regista all'interno dello spazio I Foyer della Prosa, in questo caso in dialogo con Massimo Rizzante, docente di letteratura italiana all'Università di Trento.

E' dedicata alla grande attrice Dorian Gray, la "divina" degli anni '50, nata in Trentino, come forse non tutti sanno. La mostra, dopo la Casa del Cinema di Roma, torna a Trento presso la Fondazione Caritro di via Calepina e sarà inaugurata nel weekend. Prosegue al Muse la mostra Genoma, per scoprire da vicino quello che ci rende unici, ma simili. A Palazzo Roccabruna esposti i Frammenti di Vita di Gios Bernardi, testimonianza di una vita dietro l'obiettivo.

Finesettimana dedicato alla scienza in città per il primo festival della divulgazione scientifica: Co.Scienza, che partirà sabato 3 marzo per poi continuare nella settimana successiva. Al festival è legato anche il cartellone di spettacoli del Teatro della Meraviglia, che si chiuderà con lo spettacolo di domenica 4 marzo al Sanbapolis. Sempre per gli amanti del teatro segnaliamo lo spettacolo di teatro-danza Von della compagnia altoatesina Stalker al Melotti di Rovereto.

Due appuntamenti per tutte le età: al teatro San Marco in scena La Regina delle Acque, fiaba per attrici e pubblico, mentre a Lavis sul palco i genotori-attori per il Circo della felicità.

Non mancherà la musica: sabato è la serata dei Rebel Rootz nella "loro" Gardolo, questa volta non in piazza ma al Palazzetto dello Sport che ospiterà un concerto d'eccezione per la presentazione del loro nuovo album. Tanti gli ospiti, tra cui Bunna, anima del reggae italiano, voce degli Africa Unite ed amico della band trentina. La sera prima, venerdì 2, appuntamento con uno dei nuovi protagonisti dell'indie italiano allo Smart Lab di Rovereto: Galeffi, pop surreale ma quotidiano, tra una partita a calcetto ed un bacio rubato.

Il finesettimana della Bookique prevede venerdì il doppio live con la cantautrice Ella, artista torinese sospesa tra pop ed elettronica con il disco d'esordio "Dentro", ad aprire la serata a il duo trentino Blu Kobalto. Sabato due piani di musica, due dj ed un solo obiettivo: che sia techno oppure soul, si balla. Produrre, e bere, buona birra artigianale è invece l'obiettivo del Passion Brewery, il nuovo birrificio di Trento che sarà inaugurato, ovviamente con degustazioni, venerdì sera.

Per gli amanti della musica classica ecco l'appuntamento del mese con la Stagione della Filarmonica: concerto di Isabelle Faust al violino e Alexander Melnikov al pianoforte. Domenica dedicata alla cultura, come ogni prima domenica del mese, con i musei ed i castelli provinciali ad ingresso libero. Per l'occasione riapriranno al pubblico anche il Museo Retico di Sanzeno ed il Musei dele Palafitte di Fiavè.