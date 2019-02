Weekend: tanti eventi in Trentino, e ci sono anche i primi carnevali

Che la festa cominci: arrivano nel weekend i primi carnevali in Trentino! Per gli appassionati di "bigoi" l'appuntamento è a Ciago, gli amanti degli "gnochi" potranno invece trovarsi a Vigo Cavedine, i buongustai non si faranno scappare entrambi gli appuntamenti, domenica 10 all'ora di pranzo.

Atmosfere carnevalesche, ma calate in un presente da funerale, anche per il nuovo spettacolo di Natalino Balasso, che sbarca in città con tutto l'entusiasmo proprio del "delusionist", come lui stesso si definisce, nazionale: si ride per non piangere, insomma, ma sempre meglio che ridere per non pensarci.

La colonna sonora del weekend: venerdì sera all'Arsenale sono di scena gli Hillybilly to Bluegrass, ovvero Federico Minzoni e Francesco Mosna, alfieri del folk americano; la stessa sera alla Bookique lo "spericolato romantico" alias Andi & le Banane tra swing e cantautorato nostrano. Sabato la musica dal vivo è al Bar Funivia con Luciano Forlese, combattivo e riflessivo cantautore trentino, accompagnato dalla chitarra elettrica di Ardan Dalrì.

Un anniversario speciale: il 74° compleanno del grande Bob Marley, una ricorrenza tutta da ballare, naturalmente al Cicrolino di piazza Venezia, sabato sera con Yardie Groove. I DJ di Xmasters saranno invece la colonna sonora di tre giorni di neve ed adrenalina a Moena, dove ci si prepara ad un weekend dedicato agli action sports in versione invernale.

Nuova mostra al Museo Diocesano: venerdì 8 febbraio apre i battenti Terra Mala. Viaggio nella Terra dei Fuochi, un intenso reportage fotografico di Stefano Schirato che affronta, con immagini espressive e potenti, il dramma umano e ambientale di un'area della Campaniapurtroppo nota alle cronache ma allo stesso tempo lontana ed isolata dal resto del Paese.