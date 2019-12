Weekend dell'Immacolata: tutti gli eventi

Il periodo d'Avvento entra nel vivo in Trenino con il weekend dell'Immacolata, che quest'anno a Trento coinvide con la tradizionale Fiera di Santa Lucia. Le bancarelle dunque non saranno solamente nelle due piazze dei Mercatini di Natale ma in tutto il centro storico. Inoltre in piazza Santa Maria Maggiore il Villaggio di Babbo Natale ospiterà un ricco programma di spettacoli per tutte le età, mentre in piazzale Sanseverino saranno allestite le classiche giostre.

A pochi chilometri dalla città, a di Santa Massenza, è tutto pronto per accendere gli alambicchi dai quali distillare l'acqua di vita, ovver la grappa, con un grande evento che richiama ogni anno trentini e turisti nelle vie del bordo. A Rovereto l'ormai tradizionale "concertone" dell'Immacolata ospiterà quest'anno la voce e le melodie della cantautrice siciliana Carmen Consoli.

Grande festa alla Bookique per la chiusura di stagione: prima di dare l'arrivederci al 2020 il caffè letterario della Predara dà il tutto per tutto con due fanfare di ottoni che si sfideranno all'ultimo fiato ed un afterparty con dj e prezzi speciali. Nei pressi del locale, nel quartiere San Martino di Trento, spazio alle creazioni artigianali di Sputnik, il mercatino di Natale alternativo, dove trovare l'idea giusta da mettere sotto l'albero. Concerto post-mercatini anche al Pub Posta, con i We Cover You (un nome, una band, una promessa) a pochi passi dalle bancarelle di piazza Fiera.

Tornano i krampus, questa volta in Primiero, dove si ripete l'antica tradizione della festa macherata di San Nicolò, con i "diavoli dele Alpi" pronti a sopaventare, e divertire. Due feste per buongustai ai Mercatini di Natale di Levico, allestiti nei giardini asburgici delle Terme: nelle due giornate del finesettimana eveti a tema per celebrare, a seconda dei gusti, la patata e la polenta. I due pilastiri, giunti dalle Americhe, della cucina trentina.

Mercatini di Natale non solo in città: anche nelle valli le bancarelle ed i caldi vapori del brulè sono pronti ad accogliere i visitatori del weekend dell'Immacolata. A Tesero si inaugura la grande mostra di presepi che sarà visitabile per tutte le festività natalizie. Sull'Altopiano della Paganella un evento da leccarsi i baffi: torna, dopo la positiva esperienza dell'anno scorso, la seconda edizione di Eurochocolate Christmas. Porte aperte anche nei vòlti di Bosentino, dove gli artigiani locali organizzano l'esposizione dei loro prodotti per Natale, e sull'Altopiano di Brentonico dove prende il via il ricco programma del Natale dell'Albero.