Weekend 4/6 ottobre: cosa fare in Trentino

Entrano nel vivo le feste d'autunno in Trentino con il primo weekend d'ottobre, a cominciare da Mori dove si svolge come ogni anno la festa autunnale per antonomasia: la mitica Ganzega, pronta ad accogliere i visitatori per un viaggio nel tempo, nel passato agricolo trentino, un viaggio... tutto da gustare. Il "menù" prosegue poi con tre piatti forti di stagione: la Festa della Zucca a Lasino, la Sagra del Radicchio di Bieno ed il Festival della Polenta di Storo. I veri gastronauti potranno tentare la tripletta.

Non serve andare lontano per trovare tutta l'atmosfera di un'autentica festa all'aperto: a Trento, nel parco di piazza Dante, è in programma una giornata ricca di attività, dalla giocoleria alla musica, passando per mercatino dell'homemade e birre artigianali, in compagnia dell'associazione LabArca.

Atmosfere più bavaresi, e birre di Monaco, all'Oktoberfest trentino che è ormai arrivato all'ultimo weekend di festeggiamenti, nel tendone montato a Trento Nord. E per non farsi mancare l'occasione di dedicare una giornata alla Cultura vi ricordiamo che questa è la prima domenica del mese e che, quindi, l'ingresso è libero in tutti i musei ed i castelli proviciali.