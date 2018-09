Un weekend di eventi: ecco cosa fare in Trentino

Si apre all'insegna della scienza e delle ore piccole il weekend trentino con La Notte dei Ricercatori, tradizionale appuntamento con un ricco cartellone di incontri per conoscere i progetti di ricerca made in Trentino, e tante attività al Muse che per l'occasione resterà aperto fino a tarda notte. La stessa sera spazio alla musica d'autore alla Bookique con la presentazione del nuovo disco di Francesco Camin, il cantautore trentino presenterà in anteprima "Palindromi", ultima fatica in studio.

Rimanendo in ambito musicale l'appuntamento di sabato sera raddoppia: i BlueGrass Trio, formazione composta dal trentino Francesco Mosna e da due strumentisti di livello nazionale del panorama traditional americano, si esibiranno in orario aperitivo al Bar Oko di Pergine, ed in serata all'Arsenale di Trento.

Sempre sabato, per i più "montanari" altro appuntamennto artistico e musicale nel cuore del Lagorai con i Cavalieri Erranti ed il disegnatore Ernesto Anderle. In città, invece, sarà la volta del grande tributo ai mitici Pink Floyd, che torna al teatro S. Chiara dopo il successo delle scorse edizioni.

Per l'intera giornata di sabato, fino a sera, la Bookique ospiterà la prima edizione del piccolo festival del Dialogo Interreligioso, con una serie di momenti dedicati al tema, pranzo, e concerto serale.

Prosegue a Trento nord l'Oktoberfest in salsa trentina, dove non mancheranno boccali e danze. Prelibatezze, da mangiare e da bere, arriveranno da tutta Europa al Mercato europeo di Rovereto, allestito per tutto il weekend. Punta invece ai prodotti tipici, e di stagione, la Mostra Mercato in Val di Gresta.

L'estate è ormai alle spalle ma le feste continuano: in tesino si rinnova l'antica tradizione del Trofeo della Mescola, una vera e propria sfida a suon di mestoli tra le associazioni del paese, tutta a beneficio degli avventori. Sfida all'ultima polenta a Storo, con il Festival dedicato interamente al piatto forte della cucina locale.

Domenica di musica, teatro e danza nelle vie del centro per gli eventi conclusivi della Settimana dell'Accoglienza. Alla sera piazza Dante si animerà per uno degli ultimi appuntamenti di D'Estate il Parco. un tributo ad Augusto Daolio ed alle canzoni dei Nomadi.