Cosa fare a Trento nel week-end: gastronomia, feste e cultura

Si parte con Formai da Mont, la squisita iniziativa gastronomica che quest'anno celebra i formaggi di malga al Castelar Valer; al Castello di Avio intanto sono in programma visite guidate 'da brividi' in vista di Halloween; mentre con Trentino Clima si parla di cambiamenti climatici e ambiente in compagnia di personaggi famosi.

Sagre e feste

A Rocegno Terme grande appuntamento con la Festa della Castagna, la due giorni dedicata al frutto simbolo dell'autunno; a Lavis prosegue il super viaggio enogastronomico delle Feste d'autunno; e a Comano Terme arriva la Festa della patata con squisiti menù, arte a cielo aperto e show cooking.

Cultura

Una mostra a Palazzo Roccabruna ripercorre il disastro della tempesta Vaia attraverso testimonianze e idee che hanno consentito la ricostruzione. Ultimi giorni, infine, per visitare il Forte Cadine prima della chiusura invernale.