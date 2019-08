Un weekend di eventi

Weekend di eventi in Trentino, con tante attività all'aperto in programma per il 23, 24 e 25 agosto. Sul Monte Bondone sarà il weekend dell'annuale Green Day: la strada sarà chiusa alle auto per lasciare spazio a bici, e-bike, skiroll e naturalmente a chi vorrà salire a piedi fino a Vason dove sono in programma tantissime attività per tutti. La sera prima, sempre sul Bondone, al Giardino Botanico delle Viote un altro evento molto particolare Shinrin, un percorso musicale da ascoltare in cuffia nel giardino. In città il parco di San Marco si anima con le attività per tutte le età proposte da LABarca.

Inusuale cornice per un concerto rock a Pergine, dove i Bastard Sons Of Dioniso e Caterina Cropelli si esibiranno in un concerto da non perdere, al castello. I Teddy Pilchards avranno, invece, come fondale del palco le acque azzurre del lago di Tenno per il loro concerto pomeridiano di sabato. Altra location mozzafiato: il lago Cece di Predazzo, dove Riccardo Sinigallia sarà ospite di Lagorai d'InCanto.

Musica, dal rap all'elettronica, arte, mostre, spettacoli di circo e tanto altro al Right Side Festival, la manifestazione che negli anni è diventata un appuntamento tradizionale dell'estate trentina. Musica anche al Bar Funivia di Trento dove saranno sul palco gli Hot Mustache, profeti trentini del funky più rovente.

Festa a Clemp, sui monti sopra Sant'Antonio di Mavignola, con un pranzo alpino ed il concerto del Coro della Sosat. Festa anche ad Albiano dove l'intrattenimento musicale sarà invece all'insegna dei decibell e dell'energia dei The Jack, tributo ai mitici Ac/Dc. Al Forte di Tenna la violoncellista ed autrice Barbara Bertoldi presenta un nuovo spettacolo accompagnata da cinque cantanti per riproporre dei classici della coralità di montagna in una veste inedita.