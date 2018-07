Weekend: musica e feste - 20/22 luglio

Weekend in musica quello del 20/22 luglio in Trentino: il celebre festival I Suoni delle Dolomiti si sposta nel gruppo di Brenta, con gli appuntamenti di venerdì 20 al rifugio Tuckett con Kremerata Baltica, orchestra protagonista anche il giorno seguente alla Chiesa di San Vigilio di Spiazzo Rendena, per un concerto serale, e domenica 22 a mezzogiorno a Malga Brenta Bassa.

A Trento prosegue la manifestazione Itinerari Folk con il trio irlandese The Friel Sister, venerdì sera al cortile delle scuole Crispi. La stessa sera in piazza Lodron altre due ragazze, trentinissime, riempiranno la serata di note e suoni: la violoncellista-cantante Adele Pardi e l'artista elettronica Noireve. Anche la serata della Bookique si tinge di rosa con Alessandra Machella, direttamente dal programma The Voice.

Weekend di festa a Piedicastello per la tradizionale sagra dedicata al patrono della destra Adige S. Apollinare, festa anche al parco di Piazza Dante sabato sera con i Fan Chaabi ed i gruppi di danze mediterranee. A proposito di sagre l'appuntamento da non perdere è quello a Stravino, da venerdì a domenica, con degustazioni e musica nelle cantine del paese che, per l'occasione, conierà la propria moneta: l'Eno.

Tre protagonisti della canzone italiana ospiti, in diversi eventi, in Trentino nel weekend: stiamo parlando di Cristina Donà, che torna in Trentino per Montagne Racconta, a spingere Luca Carboni fino a Pinzolo è invece la passione per la squadra della sua città, il Bologna, condivisa da molti trentini e dai tifosi in vacanza per seguire il ritiro della squadra. E' in un certo senso un ritorno in patia anche quello di Daniele Groff, cantautore trentino che conquistò le classifiche nazionali a fine anni '90, ospite della rassegna Lagorai D'inCanto.

Ancora feste: a Brentonico tre giorni di "Baldoria Summersplash" con tutti gli ingredienti necessari per trasformare il parco in una spiaggia californiana, alla sagra di Grigno ci penseranno invece i Rumatera, con il loro tour del 10° anniversario, ad animare la festa. Festa del Biologico sul Monte Bondone, nella giornata di domenica, con visite guidate gratuite al giardino botanico ed alla terrazza delle Stelle.