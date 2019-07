Gli eventi del weekend: musica, feste e castelli

Un weekend di feste e musica quello del 19, 20 e 21 luglio in Trentino. In piazza Malfatti a Rovereto arriva il Trio Bobo, formazione di jazz sperimentale con il basso di Faso e la batteria di Christian Mayer, membri degli Elio e le Storie Tese, d Alessio Menconi, sofisticato chitarrista jazz. Il Castello di Arco sarà invece la location, decisamente suggestiva, del concerto di Daniele Silvestri, celebre cantautore romano con influenze latin-rock ed elettroniche.

Cisco Bellotti, ex leader degli storici Modena City Ramblers, chiuderà un intenso weekend tra musica e degustazioni a La Bira te Fascia, ormai tradizionale appuntamento con le birre artigianali trentine a Campitello di Fassa. Pinte artigianali da tutta Italia, con incontri di approfondimento e mastri birrai pronti a soddisfare la curiosità degli appassionati, anche a Drena con la seconda edizione dell'appuntamento organizzato da Uva e Menta al Parco delle Feste: anche in questo caso superospiti sul palco, i Folkstone, tra eredità celtiche e hard rock.

I nostalgici degli anni '80 troveranno musica per le loro orecchie a Castel Penede dove... arriva Cristina. L'icona di una generazione porterà sul palco le sigle dei cartoni animati che l'hanno resa celebre in un concerto davvero imperdibile. E per chi vuole cantare (male) le canzoni di oggi c'è l'appuntamento con il karaoke indie alla Bookique.

Al Muse si celebra lo sbarco sulla Luna con l'inaugurazione della nuova mostra che sarà una festa per tutti: museo aperto gratuitamente fino a sera, talk scientifici e la musica dei Pink Floyd, eseguita da una tribute band, per celebrare il "piccolo passo per un uomo, ma un grande passo perl'umanità" fino alle 2 di notte nel giardino del museo. Per restare in tema scientifico: passeggiata naturalistica e osservazione astronomica del sole al Lago di Cei, dove prende il via il programma di attività curato dalle guide del Muse, che animerà il lago per tutta l'estate.

Feste in tutte valli, di seguito quelle che ci hanno segnalato i nostri lettori: a Verla di Giovo torna il classico appuntamento con 'l Sagron, arrivato alla trentesima edizione. A Vigolo Vattaro si balla con i pompieri alla Fire Fest, a Ziano di Fiemme weekend a tutto rock con ben 29 band sul palco nei tre giorni di Suanrock.

Super-appuntamento a I Suoni delle Dolomiti con un concerto "corale" all'alba: alle 6 sul Col Margherita con Neri Marcorè, Marco Rizzi, Regis Bringolf, Danilo Rossi, Mario Brunello, Florian Berner, Gabriele Ragghianti, Ivano Battiston, Signum Saxophone Quartet. Prosegue la rassegna Lagorai d'InCanto: questa volta sarà il turno del rocker livornese Enrico Nigotti, reduce da Sanremo 2019, portare le sue canzoni sul Monte Lefre, in uno scenario decissamente suggestivo.

Festival letterario-teatrale a Montagne Racconta, un ricco programma di ospiti tra cui il narratore teatrale Roberto Mercadini. Corde doppie protagoiste alla Corte Celeste di Caldonazzo con l'Orchestra Mandolinistica Euterpe, fondata nel 1947, unica orchestra a plettro della regione. Rivive l'amor cortese nel weekend a Castel Caldes: il maniero provinciale in Val di Sole ospiterà la terza tappa del programma "Di Castello in Castelo" con giullari, giocolieri e menestrelli, ma anche botteghe artigiane e... taverne.