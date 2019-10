Cosa fare nel weekend: tutti gli eventi

Weekend di sagre autunnali quello del 18/20 ottobre in Trentino: a Trento, nel sobborgo alto della città raggiungibile in funivia, torna Sardagna in Castagna, la festa di stagione amatissima dai trentini. In Val di Cembra cena itinerante con i vini della valle per Caneve Aperte, a Centa San Nicolò torna la tradizionale Festa della Castagna.

Proseguono anche gli appuntamenti di Autunno DiVino, rassegna gastronomica autunnale su tutto il territorio provinciale. Questo weekend gli appuntamenti con le delizie del territorio sono a Roncegno con il Törggelen della Valsugana, sopra Pergine con Un "Serso" di Vino, a Brentonico con la Festa del Marrone di Castione. Festa anche a Drena, naturalmente a base di castagne, ed a San Michele all'Adige dove c'è Agrifamily d'autunno.

Gli appuntamenti con la musica sono al Gatto Gordo, dove tornano le scatenate atmosfere irish dei The Rumpled; al Bar Funivia, con sonorità più mediterranee e tutto il calore dei Fan Chaabi; all'Arsenale, con una serata dedicata alle radici della musica americana, sul palco Francesco Mosna e Federico Minzoni. Al Cantiere 26 di Arco si parla del nuovo fenomeno trap con ospiti d'eccezione ed un concerto del local hero Koflah.

A Trento dopo il Festival dello Sport arriva quello della Scienza: un calendario fitto di appuntamenti al Muse per il primo Focus Live. Sempre nel capoluogo è in programma la fiera del legno trentino, quest'anno dedicata al primo anniversario della tempesta Vaia, "A... come legno", nonchè la fiera degli stili di vita sostenibili "Fa' la Cosa Giusta", dove trovare tante idee belle, buone e rispettose dell'ambiente e delle persone.

La fiaba dei fratelli Grimm torna a rivivere, nella nuova versione Disney, all'Auditorium S. Chiara di Trento dove la Compagnia Neverland di Fano porterà in scena, con diverse repliche, il musical "Malefica e la Bella Addormentata nel Bosco", per emozionarsi a tutte le età.

Giornata di porte aperte all'aeroporto di Mattarello per il Nucleo Provinciale Elicotteri, che porterà tutti gli appassionati alla scoperta dei velivoli e delle attività degli "angeli gialli". Un weekend dedicato agli abiti bianchi ed alle torte nuziali, con molte idee originali, per Trento Sposi, la fiera al Centro Congressi di via Innsbruck.