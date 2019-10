Weekend in Trentino: tutti gli eventi

Un grande weekend di eventi i Trentino quello dell'11/13 ottobre, con feste "di stagione, tanta musica ed un festival dedicato ai "fenomeni". Stiamo parlando, naturalmente, del Festival dello Sport che torna, dopo una prima edizione da record, a Trento con i grandi nomi di ogni disciplina: da Alberto Tomba a Federica Pellegini, da Yuri Chechi al grande Milan di Gullit e Van Basten.

Sarà anche un weekend di grande musica: venerdì 11 ottovre prende infatti il via la rassegna Transiti al Teatro Sanbapolis, che vede in programma per il primo appuntamento The Necks, una delle avanguardie del rock-jazz newyorkese più apprezzate. Viene invece dal Mali Baba Sissoko, che porterà le sue storie di "griot" al Centro per la Cooperazione Internazionale la stessa sera.

Sabato appuntamento con tre band di Upload ed un ospite speciale al Teatro di Pergine: come da tradizione saliranno sul palco una band trentina, una altoatesina ed una tirolese, per aprire il concerto di Eugenia Post Meridiem, nuovo fenomeno indie nazionale. Al parco Tre Castagni le leggende del Raggae trentino: sul palco della festa d'autunno i Rebel Rootz.

A proposito di feste: c'è solo l'imbarazzo della scelta. Sull'Altopiano di Brentonico arrivano i Sapori d'Autunno, tre giorni con le eccellenze gastronomiche del territorio, carne, birra e vini, e tanto altro. A Besenello protagonisti i vini della zona con tre giorni di gusto per AutunnoDiVino. Vigne, viti, vini e divinità sono anche al centro de La Vigna eccellente, manifestazione enologica nazionale ad Isera. Mele, ma non solo, in Val di Non per la festa d'autunno: Pomaria, a Rumo e Livo. A Pergine c'è l'immancabile Festa della Zucca, del miele e delle castagne: l'autunno è servito.

Non solo vino. A Maso Alto, l'agribirrificio di Pressano, la regina dell'autunno è la birra: fresca, prodotta in loco artigianalmente, innsomma, imperdibile Il gusto arriva su ruote a Rovereto per l'ormai tradizionale appuntamento con lo Street Food Truck. Cucina, naturalmente, e non solo: tante attività per tutte le età, danza, sfide trra maghi e musica a tutto ska.

Weekend significa anche cultura: sul Doss Trento riapre il Museo degli Alpini dopo i lavori di riqualificazione, con un'inaugurazione completata da sfilate e squilli di tromba. A Calavino il FAI porterà i visitatori alla scoperta degli angoli segreti del paese, mentre domenica è in programma una visita guidata alla mostra "Il Sacro ed il Quotidiano" al Museo Alto Garda.

Nel weekend prenderà anche il via il festival di Musica Antica: la prima data sarà affidata a La Stagione Armonica diretta da Sergio Balestracci, che con 16 cantori proporrà un programma di mottetti di Josquin Desprez nel quinto centenario della morte di Leonardo da Vinci. Giornate del Contemporaneo, infine, al Mart con la recente guida di Vittorio Sgarbi che presenterà le mostre attuali e le idee per l'autunno: l'ingresso è gratis.