Anche a Trento la cultura non si ferma

Nonostante l'annullamento degli spettacoli, la chiusura di musei, cinema e teatri, l'offerta culturale non si ferma e si sposta sulla rete.

Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha aperto sul suo sito una nuova pagina, La cultura non si ferma, che consente di aggregare attraverso sei sezioni (Musei, Libri, Cinema, Musica, Educazione e Teatro) le molteplici proposte virtuali organizzate dai luoghi della cultura statale, dal mondo dello Spettacolo, della Musica e dell’Audiovisivo.

Il servizio Cultura, turismo e politiche giovanili ha contattato le realtà locali che stanno contribuendo con il loro impegno a fare in modo che anche a Trento la cultura continui ad arricchire questo tempo di attesa, anche se in modo diverso da come eravamo abituati.

Sul sito del Comune sono riportate le proposte della nostra città, che spaziano dalla storia alla scienza, dalla musica alla lettura, dalle visite virtuali ai musei ai videospettacoli teatrali.