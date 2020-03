Anche Trentino Tree Agreement per “M’illumino di meno”

Anche Trentino Tree Agreement aderisce all’iniziativa M’Illumino di meno Radio 2, la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili lanciata nel 2005 dalla trasmissione radiofonica Caterpillar RAI Radio 2. L’iniziativa torna il prossimo 6 marzo con una novità: oltre a chiedere di spegnere le luci non indispensabili e ripensare i consumi, il messaggio lanciato dalla trasmissione Caterpillar e rivolto a Comuni, scuole, aziende, associazioni e privati è di piantare un albero e aumentare il verde attorno a noi.

La piattaforma trentinotreeagreement.it, è un progetto di sensibilizzazione e comunicazione ambientale, promosso da Trentino Marketing in collaborazione con il Dipartimento agricoltura, foreste e difesa del suolo della Provincia autonoma di Trento, l’Agenzia provinciale delle foreste demaniali e il MUSE creato per sostenere l’impegno nella ricostruzione del patrimonio forestale trentino distrutto da Vaia.

Valorizzare il grande patrimonio forestale, favorendo una maggiore cultura del bosco, del legno e più in generale della natura alpina attraverso contenuti e sezioni che saranno via via implementati, è l’obiettivo principale di questa piattaforma che prevede anche la possibilità di contribuire concretamente, al ripristino delle foreste colpite, con una donazione gestita della Provincia autonoma di Trento.

Nel corso del 2019 anche grazie alle donazioni raccolte attraverso la piattaforma di Trentino Tree Agreement sono state finora messe a dimora nei due vivai forestali a Cavalese e a Borgo Valsugana circa 500 mila nuove piantine destinate a ricostruire i boschi del Trentino distrutti dalla tempesta Vaia.

In occasione di Mi illumino di meno nuove piante di abete verranno seminate nel vivaio di San Giorgio a Borgo Valsugana dal personale dell’Agenzia Provinciale delle Foreste Demaniali dalla Provincia autonoma di Trento. Successivamente saranno messe a dimora alcune piante di abete nei vicini boschi della val di Sella.

www.trentinotreeagreement.it