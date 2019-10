TEDx Trento: biglietti in vendita, ci sono solo 700 posti

Sono in vendita da mercoledì 16 ottobre i 700 biglietti per partecipare all'evento Ted X Trento, che quest'anno guarda molto lontano: come vivremo, come lavoreremo, come ci muoveremo nel 2039? Questo il tema della settima edizione, presentata al Rettorato dell'Università di Trento.

L'evento si terrà sabato 16 novembre al Teatro Sociale. L’elenco degli ospiti comprende Cristina Pozzi, membro del World Economic Forum; Massimiliano Magrini innovatore e fondatore di United Ventures; Renato Mazzonicini, già amministratore delegato di FS; Carlo Carraro, già rettore di Ca’ Foscari; Giuseppe Conti, innovatore e imprenditore; Marisandra Lizzi, giornalista; Roberto Verdone, tecnologo delle comunicazioni; Michelangelo Tagliaferri, filosofo e scrittore. L’Università di Trento sarà rappresentata dal climatologo Dino Zardi, dalla direttrice del Centro Agricoltura Alimenti Ambiente Ilaria Pertot; dalla demografa e sociologa Agnese Vitali e dalla biotecnologa Anna Cereseto; mentre per la Fondazione Bruno Kessler interverranno il ricercatore Bruno Lepri e il direttore IT Paolo Traverso. Nell’intervallo tra i vari interventi, presentati dallo speaker Claudio Ruatti, sono previste delle performance artistiche.

Biglietti - I 700 biglietti per assistere alla settima edizione sono in vendita dalle ore 11 di oggi sul sito dell’evento: www.tedxtrento.com ad un prezzo che varia dai 24 ai 32 euro. Prevista anche una quota sostenitore che dà diritto anche la cena al MUSE con tutti gli speaker, team TEDx e partner. Tutti i posti comprendono pranzo, gadget, piccola colazione e coffe break.

Le varie tipologie di biglietto disponibili

"R. Levi-Montalcini"(Sostenitore) - € 100,00 + commissioni

"A. Einstein" (Platea) € 32.00 + commissioni

"M. Curie" (Galleria centrale) € 27.00 + commissioni

"M. Hack" (Galleria laterale) € 24.00 + commissioni

"E. Fermi" (Galleria laterale) € 24.00 + commissioni

I gruppi composti da oltre dieci persone potranno contattare info@tedxtrento.com per uno sconto: pagheranno il prezzo del biglietto senza commissioni.

TEDx Trento: i numeri delle scorse edizioni

Oltre 5mila gli spettatori live e 25mila quelli collegati in streaming per seguire i 94 speaker e artisti coinvolti nelle prime sei edizioni: 2013 “Qualità della vita”; 2014 “Creatività e diversità”; 2015 “Il coraggio di osare”; 2016 “Prove di volo”; 2017 F.A.R.E.; 2018 “Hic sunt leones. Oltre l’ignoto, oltre il conosciuto, oltre il convenzionale”. Tutti i talk possono essere rivisti sulla piattaforma TED.com. Le storie e le performance delle prime sei edizioni, in italiano e poi tradotte in inglese e in altre lingue, hanno raggiunto complessivamente oltre le 800mila visualizzazioni. E anche la settima edizione potrà essere seguita in diretta streaming dal sito www.tedxtrento.com.

TEDxTrento è nato sette anni fa come attività indipendente su iniziativa di un gruppo di volontari e volontarie, appassionati dello “spirito TED”, guidati dalla licenziataria e organizzatrice Mirta Alberti. L’evento è promosso dall’Università di Trento e supportato da una rete di partner: Waldner, La Sportiva, Muse, Fondazione Cassa Rurale di Trento, Associazione artigiani e piccole imprese della Provincia di Trento, Aquafil, GM Calze, Mediocredito Investitionsbank Trentino Alto-Adige, Pervoice, Esperia, NHTrento, Co.di.Pr.A., SpBroker, Abitare Design, Italnolo, Trentino Network, Sicurello, Trento Alta Formazione Grafica, Panificio Zorzi, Indal, Funghi delle Terre di Romagna, Felicetti, Salumificio Val Rendena, Menz&Gasser. TEDXTrento ha ricevuto il patrocinio della Provincia autonoma di Trento e del Comune di Trento. Sono coinvolti inoltre, gli studenti e le studentesse della Scuola alberghiera ENAIP di Tione e Alta formazione, che si occuperanno del light lunch e della social dinner, coordinati dallo chef stellato e già speaker a TEDxTrento, Alfio Ghezzi.