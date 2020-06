Teatro capovolto fino a settembre, la musica torna protagonista

Il Teatro Sociale riapre all'incontrario. Con uno sguardo sulla piazza ed un riavvicinamento quasi sentimentale tra palcoscenico e pubblico.

Gli eventi della Contrada Larga si spostano in Piazza Cesare Battisti nell'ambito del Teatro Capovolto, in una fitta programmazione estiva di teatro e musica in collaborazione con il Centro Servizi Culturali S.Chiara.

Con il sostegno del Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Autonoma Trentino Alto Adige, la Provincia Autonoma di Trento e il Comune di Trento.

Qui di seguito gli appuntamenti a cura del Comune di Trento:

giovedì 9 luglio

FRANCO ARMINIO & ZDL TRIO

h 21.30

Il dialogo tra uno scrittore-poeta e tre grandi interpreti musicali.

con

Vincenzo Zitello, arpa

Daniele Di Bonaventura, bandoneon

Carlo La Manna, contrabbasso

https://casadellapaesologia.org/franco-arminio/

lunedì 20 luglio

GIOVANNI SOLLIMA & LA PICCOLA ORCHESTRA LUMIÈRE

h 21.30

Uno dei massimi interpreti a livello internazionale per suonare in prima assoluta la composizione per violoncello ed orchestra del giovane compositore trentino Nicola Segatta.

www.giovannisollima.it

http://www.ilvagabondoproduzioni.it/orchestralumiere/

giovedì 23 luglio

NICCOLO' FABI

h 21.30

Uno dei massimi interpreti della canzone italiana.

con Niccolò Fabi, voce/chitarra

Roberto Angelini,

Pier Cortese

www.niccolofabi.it

Lunedì 3 agosto

ALBERT HERA

h 21.30

La voce come strumento musicale, in dialogo con il pubblico e la grafica disegn.

con

Albert Hera, voce

Fabio Giachino, piano

Giorgia Molinari, graphic design

https://www.facebook.com/AlbertHera/

martedì 4 agosto

GEZA & THE 5 DEVILS

h 21.30

La magia del violinista ungherese Géza Hosszu-Legocky in compagnia di 5 virtuosi indiavolati.

https://it-it.facebook.com/pg/Geza5DeVils

mercoledì 19 agosto

ORCHESTRA SINFONICA HAYDN DI BOLZANO E TRENTO

h 21.30

Il fascino della musica classica con l'Orchestra Sinfonica Haydn di Bolzano e Trento.

www.haydn.it

giovedì 20 agosto

RAPHAEL GUALAZZI

h 21.30

Un fantastico cantastorie tra pop e jazz.

www.raphaelgualazzi.com

Per i concerti in piazza Battisti il costo dei biglietti sarà di 5 euro.

I biglietti potranno essere acquistati sul posto prima dello spettacolo o, preferibilmente, in via telematica, con modalità che verranno comunicate nei prossimi giorni.

Le norme di sicurezza vigenti fissano il limite massimo di capienza degli spazi (269 per Piazza C. Battisti) . Gli spettatori dovranno osservare le consuete norme di sanificazione, indossare la mascherina e rispettare il distanziamento fisico.

