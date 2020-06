Oltre ciò che vedi, porta un vestito e prendi una mascherina

Lab.Arca Trento, INTERNO11 e Bric Collection organizzano un incontro per ridare vita a maglie, vestiti vecchi, tessuti comprati in posti esotici, magliette dei tempi andati ma che sono ancora un ricordo importante e trasformarle in oggetti contemporanei e soprattutto utili, in primis mascherine.

Si può lasciare il proprio vestito per ritirarlo trasformato in un secondo momento oppure prendere in cambio qualcosa di già fatto presente in loco.



Tutto il ricavato sarà devoluto all'associazione, che si impegna a pensare, ideare e organizzare progetti culturali sul territorio trentino.



L'appuntamrento è per sabato 13 giugno dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18.