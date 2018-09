"Mamma Mia!": tre serate già sold out a Trento, arriva la quarta replica

Cresce la febbre da musical a Trento: oggi, sabato 29 settembre, il promoter Fiaba Music annuncia una quarta serata in cartellone all'Auditorium S. Chiara per il musical "Mamma Mia!" in programma per fine novembre. Le prime tre repliche, quelle di venerdì 23 e di sabato 24 novembre, hanno già fatto registrare il tutto esaurito, a due mesi dallo show. La produzione ha quinndi annunciato un altro appuntamento: domenica 25 novembre alle ore 17, per accontentare il pubblico trentino.

“Mamma Mia!” arriva a Trento con la regia di Massimo Romeo Piparo. Sul palco Luca Ward, Paolo Conticini e Sergio Muniz, i tre amatissimi protagonisti al fianco di Sabrina Marciano, Elisabetta Tulli, Laura Di Mauro, Jacopo Sarno, Eleonora Facchini, un cast di oltre 30 artisti, e le splendide musiche degli ABBA con l’Orchestra dal vivo del Maestro Emanuele Friello. Ovunque acclamatissimo, con oltre 200mila spettatori in 110 repliche, “Mamma Mia!” si avvia a essere il musical più visto degli ultimi 10 anni in Italia.