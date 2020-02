Discese carnevalesche, sci fatti con le botti e dj set: ecco il Carnevale sulle piste

Latemar for Africa con un ricco calendario di eventi. Accade dal 20 al 25 febbraio a Obereggen, Pampeago e Predazzo, cuori del comprensorio altoatesino e trentino del massiccio dolomitico del Latemar, in occasione del Carnevale.

Il programma

Ad aspettare i visitatori animazione sulle piste per discese carnevalesche mozzafiato lungo i 48 chilometri delle piste nere, rosse ed azzurre. Si parte giovedì grasso, nel nuovo e rivoluzionario Après Ski Loox - The Alpine Club alla stazione a valle di Obereggen, con la Reggaeton Night: serata in stile brasiliano animata da Dj Sunrise. Venerdì 21 febbraio, poi, arriva Alpine Vibes con Dj Manu. Mentre sabato 22 febbraio è in programma la tradizionale colazione bavarese al Platzl-Obereggen; seguirà la 20esima edizione della Giornata dello Sci Storico animata dai Ponzen, gli sci ricavati dalle doghe delle botti di vino infilati da un goliardico gruppo di appassionati di Obereggen e dintorni. Sabato 22 e lunedì 24 febbraio, infine, clown, maghi, mimi e giocolieri faranno divertire bambini e ospiti sulle piste del comprensorio del Latemar. Sempre lunedì 24, alla stazione a valle di Obereggen, si svolgerà l'iniziativa Vaso della fortuna a scopo benefico per l'Africa in collaborazione col Gruppo Missionario Merano.

Il ricavato dall'iniziativa sarà destinato alla realizzazione di un pozzo alimentato da un impianto fotovoltaico, per assicurare l'acqua alla popolazione in un'area settentrionale dello stato africano Benin. "Siamo tutti consapevoli che l'acqua è fonte di vita per ogni persona" evidenzia l'amministratore delegato della società impianti Obereggen Latemar Spa Siegfried Pichler "a maggiore ragione in aree del mondo dove è di difficile reperibilità come in Benin. Perciò, anche quest'anno, abbiamo accolto volentieri l'invito del Gruppo Missionario Merano".