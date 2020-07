Uffizi in Passeier, una nuova mostra alle Gallerie

Il 1° luglio a Trento apre al pubblico la mostra “Uffizi in Passeier. Chi protegge l'arte in guerra?”, curata e prodotta dal Museo Passiria e riallestita presso Le Gallerie nell'ambito del programma di collaborazione istituzionale tra i due Musei. Un interessante percorso, visitabile fino al 1° novembre 2020, che racconta la vicenda delle importanti opere d’arte fiorentine custodite in un deposito in Alto Adige durante la seconda guerra mondiale.

Perché, durante il secondo conflitto mondiale le opere d’arte arrivano in Alto Adige? Quali capolavori si trovavano tra queste? È possibile che si trattasse di un tentativo di trafugamento sotto mentite spoglie?

Partendo da questi interrogativi la mostra “Uffizi in Passeier” ricostruisce una vicenda fuori dall’ordinario, nella quale si intrecciano storia locale e capolavori di fama mondiale.

La mostra rientra nell'ambito del programma di collaborazione istituzionale tra il Museo di San Leonardi in Passiria e la Fondazione Museo storico del Trentino e, come sottolinea il direttore Giuseppe Ferrandi, “rappresenta un'occasione interessante per conoscere una vicenda particolare e poco nota che coinvolse la Wehrmacht tedesca, le autorità fasciste di Mussolini e la US-Army”.