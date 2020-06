Vigiliane: Ciusi e Gobj condividono la polenta, la Magica Notte sarà in diretta radio

Dureranno solamente due giorni, saranno sostanzialmente senza pubblico ma al tempo stesso trasmesse in streaming. Le Feste Vigiliane 2020 si faranno, ma in versione "light". Il Centro Santa Chiara, il Comune e tutti gli enti coinvolti non hanno voluto lasciare un anno "vuoto" nella cronologia delle feste patronali di Trento, ed hanno organizzato una versione ridotta per la 37esima edizione.

Il programma è stato presentato oggi ed è disponibile sul sito ufficiale. Oltre agli eventi religiosi si terranno alcuni appuntamenti tradizionali delle feste: il Tribunale di Penitenza e la Tonca, al Castello del Buonconsiglio e senza pubblico, saranno trasmessi su Trentino Tv, Rtt e sul sito ufficiale.

Come anticipato alcuni giorni fa non ci saranno i tradizionali fuochi d'artificio di San Vigilio. Salta, chiaramente, anche il Palio dell'Oca e la Mascherata dei Ciusi e dei Gobj, che per la prima volta condivideranno la polenta anzichè darsi battaglia. "E’ solo un piccolo gesto, ma sottolinea l’importanza di stare tutti uniti in questo momento difficile" scrivono gli organizzatori. I Re dei rispettivi schieramenti renderanno omaggio agli anziani ospiti di una casa di riposo cittadina, in segno di vicinanza dopo l'emergenza coronavirus.

Annullata anche la Magica Notte: la "notte bianca" di Trento quest'anno non si terrà, ma ci sarà una "maratona musicale" con alcuni dj trentini in diretta su Radio Dolomiti, Radio Italia Anni '60, Radio NBC e Rttr la radio, fino alle 2 di notte.

Ecco il programma completo

GIOVEDI' 25 GIUGNO

dalle 17.15

In diretta su Trentino Tv e Rttr

Accensione Lanterna di San Vigilio presso Palazzo Thun

Alzabandiera presso Piazza Duomo di Trento con trombettiere in costume, ed esibizione dal vivo del tenore Cristian Ricci nella celebre romanza di Puccini “Nessun dorma”

dalle 19.30 alle 2.00

Feste Vigiliane 2020 in diretta su Trentino TV e Rttr

In diretta dal Castello del Buonconsiglio

MUSICA. Uno straordinario tenore e un quartetto di mirabili violiniste vi accompagnerà nelle stanze più ignote del castello al suono di celebri colonne sonore della più bella musica pop e rock di sempre

TAVOLA ROTONDA. Guido Malossini con attori e protagonisti delle Feste Vigiliane presentano i filmati dei più divertenti “Processi di Penitenza” e “Tonche” di sempre

TRADIZIONE. Sfilata di modelle e modelli in abiti d’epoca con esposizione dei bozzetti originali degli abiti usati nel Corteo Storico delle Feste Vigiliane.

GIOCHI. Quiz sulle Feste Vigiliane con domanda e risposta multipla sulla storia delle feste. Si potrà partecipare col telefono di casa.

STORIA. Tour guidato del castello con la direttrice Laura Dal Prà, per scoprire alcune stanze con non sono mai state aperte al pubblico, con musica rinascimentale suonata dal vivo.

SPETTACOLO. I rappresentanti di alcuni equipaggi ripercorrono i momenti più divertenti ma anche più pericolosi delle zatterate durante il Palio dell’Oca

PROCESSO DI PENITENZA. In diretta, grazie a Trentino Tv e Rttr, dagli antichi appartamenti del Castello per la prima volta nella storia delle Feste Vigiliane, gli spettatori potranno esprimere il proprio giudizio sui candidati alla Tonca, attraverso dei messaggi che saranno letti in diretta dal giudice Loredana Cont.

NOTE DI NOTTE: LA MAGICA NOTTE DEI DJ. In diretta su Radio Dolomiti, Radio Italia Anni 60, Radio NBC, Rttr la radio. Dalle 23.00 alle 2.00 diretta radio no-stop con i DJ che hanno fatto la storia della disco trentine negli anni ‘80

VENERDI' 26 GIUGNO

ore 8.30

Spettacolo VENI CREATOR

Anteprima su Rai3, in diretta su Trentino Tv e Rttr

Narrazione sulle vicissitudini che hanno portato a scegliere Trento quale Città del Concilio

ore 10.00

Celebrazione del Santo Patrono S.Vigilio

Messa solenne presieduta dal Arcivescovo Mons. Lauro Tisi presso il Duomo di Trento. L’associazione panificatori provvederà a distribuire sulle sedute disponibili del Duomo sacchetti di pane a richiamare lo spirito di generosità che ha sempre mosso la vita di S.Vigilio.

ore 15.30

Celebrazione dei nostri anziani. Due rappresentanti dei Ciusi e dei Gobj, a nome delle Feste Vigiliane, consegneranno alle Case di Riposo di Trento una stella alpina e una targa. Gesto simbolico d’amore per la categoria che maggiormente ha sofferto in questa pandemia.

ore 15.45

Spettacolo dei Beatle Therapy

Slide show basato sugli effetti benefici della musica e dell’umorismo nella terza età. Con la musicoterapeuta Stefania Filippi, il dott. Riccardo Petroni e Lucio Gardin. Lo spettacolo verrà proiettato in tutte le case di riposo del Trentino.

dalle 19.30

DIRETTA DAL CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO: