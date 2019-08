Gli Zen Circus tornano in Trentino: superospiti al Poplar

L'estate non è finita senza il Poplar, il festival organizzato dalle associazioni universitarie che negli anni ha visto avvicendarsi sul palco le nuove leggende della musica indipendente italiana. Quest'anno gli organizzatori hanno già annunciati i superospiti dell'appuntamento del 20 e 21 settembre: gli Zen Circus, anagraficamente "padri" dell'indie italiano, nella loro unica data in Triveneto.

E' dai tempi dell'ultimo Sot Ala Zopa che gli Zen Circus non tornano in Trentino. Nel frattempo hanno aggiunto al curriculum artistico un nuovo album ed una partecipazione a Sanremo. Inoltre il gruppo ha annunciato l'uscita per Mondadori di un libro autobiografico, scritto da tutta la band insieme allo scrittore Marco Amerighi, che uscirà il prossimo 10 settembre.