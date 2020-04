iorestoacasaconunlibro: alla Viaggeria i libri si sfogliano al telefono

Libri al telefono: si potrebbe raccontare così, parafrasando il titolo della celebre raccolta di fiabe di Gianni Rodari, l'iniziativa della Viaggeria, amatissima libreria di Trento legata ai libri di viaggio, di esplorazione e non solo. Le lbrerie in Trentino rimangono chiuse nonostante la loro apertura sia prevista a livello nazionale dal decreto Conte, ma i titolari non si arrendono.

"Tutti i giorni esclusi i sabati e le domeniche ci potete chiamare per raccontarci ed eventualmente farvi consigliare i libri che vi permetteranno di dire #Iorestoacasaconunlibro (il che, come sapete, è molto meglio del semplice #Iorestoacasa!). Il vostro sarà un vero e proprio “appuntamento al telefono con un libro” scrivono su Facebook annunciando la nuova iniziativa.

Il numero della libreria è 0461 233337, e si può chiamare dalle 10 alle 16. " siamo pronti per iniziare a spedirvi a casa, con un piccolo contributo spese (in tutta Italia) o consegnarvi gratuitamente a domicilio (nel Comune di Trento), tutti i libri che desiderate!".