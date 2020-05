I musei trentini potrebbero già essere aperti ma hanno scelto di aspettare

Secondo l'ultimo decreto Conte i musei potrebbero riaprire il 18 maggio, parallelamente ad una seie di attività commerciali, ma in Trentino i direttori dei principali musei hanno deciso di comune accordo di aspettare fino al 2 giugno. La decisione è stata presa da dieci musei pubblici, provinciali e comunali: Muse, Mart, Castello del Buonconsiglio, Museo degli usi e costumi della gente trentina, Fondazione Museo storico del Trentino, Museo storico della guerra di Rovereto, Fondazione Museo civico di Rovereto, Museo dell'Alto Garda, Fondazione De Gasperi e Magnifica Comunità di Fiemme.

Si stanno studiando, naturalmente, nuove soluzioni per garantire le distanze anche nei musei, che potrebbero riaprire le porte ad ingressi contingentati. E' lecito supporre che molto cambierà anche per quanto riguarda le visite guidate, i laboratori per i più piccoli e le attività di approfondimento in generale. Da sottolineare come la data del 2 giugno non sia stata dettata dalla Giunta provinciale, che ha invece lasciato la scelta al sistema mueale trentino.