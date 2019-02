Anche a Trento si celebra il Capodanno cinese: danza del drago in piazza Dante

Vento d'oriente a Trento, dove per la prima volta si celebrerà il Capodanno cinese: l'appuntamento è per il 15 febbraio in piazza dante. Si tratta di un evento organizzato dal Coordinamento Teatrale Trentino grazie ad una collaborazione con il Castello del Buonconsiglio, ente provinciale per la promozione del patrimonio culturale, e Centro Studi Martino Martini, ente dedicato al gesuita trentino pioniere dei rapporti tra Occidente e Cina.

La novità è stata annunciata dalla presidente del Coordinamento teatrale Loreta Failoni alla presentazione del programma culturale del 2019. "Anno del maiale" per il calendario cinese. Sarà una festa particolarmente suggestiva con la tradizionale "Danza del drago e del leone", momento carico di significato mitologico ed evocativo per il popolo cinese.