Tutti gli eventi del weekend

Un altro weekend di eventi in Trentino: primi festival estivi, passeggiate naturalistiche e appuntamenti nei locali storici per il finesettimana del 6/8 luglio. Un salto indietro nel tempo a Rovereto per il Vintage Festival con mercatino, incontri, musica e balli all'insegna degli anni '50 e '60. Punta invece all'avanguardia rock nazionale ed internazionale l'appuntamento ai Lavini di Dro con Tamburock: otto band per due giorni di puro rock.

E' il jazz a risuonare nella Cantina Mori - Colli Zugna con l'appuntamento organizzato da Trentinoinjazz: ospiti di questa data i Radio Zastava. Alla Bookique arriva l'accoppiata di L'Opera di Amanda e Steel Wheels, per una serata di indie nostrano, mentre al Bar Funivia la serata è ancora più "local" con il live degli Articolo Trentino. Note tra rock'n'roll e blues al Kafè Matrix con il ritorno in città dei Curly Frog & The Bluesbringers.

Al lago di Cei prendono il via nel weekend le passeggiate naturalistiche aperte a tutti mentre al lago di Ledro è tutto pronto per festeggiare con tante attività la riapertura del museo, con sede rinnovata: il programma prevede un po' di tutto, dai laboratori per tutte le età allo ska di Olly Riva & The Magnetics.

Inizia nel weekend anche una delle rassegne più amate dal pubblico trentino: Itinerari Folk, rassegna dedicata al panorama della musica popolare mondiale, quest'anno dal sapore decisamente latino. Il primo concerto è in programma venerdì 5: Lucia De Carvalho, tra radici africane e derive brasiliane, il lungo filo che lega il Portogallo alle due rive dell'Atlantico.

Prosegue ad alta quota la rassegna tradizionale dell'estate trentina: i Suoni delle Dolomiti, questo weekend a San Martino di Castrozza con i Corni della Scala. Per gli amanti della cultura da non perdere i palazzi aperti a Trento all'interno dell'Art Nouveau Week, organizzata dall'Associazione Liberty Italiana.