Cosa fare Ferragosto: cultura, musica e buona cucina

Sono diverse le iniziative per chi a Ferragosto si troverà in Trentino. Si va dall'apertura di alcuni musei alle feste campestri e nei masi, passando per eventi di musica dal vivo e sagre. Ecco gli appuntamenti consigliati per il 15 di agosto.

Cosa fare a Trento a Ferragosto

Si parte dall'apertura di alcuni musei, che per l'occasione propongono anche delle attività speciali sia per adulti che per bambini. A Miola di Piné, la mitica Sagra di San Rocco torna con squisiti piatti, come 'tortel de patate', Luna Park e animazione per tutte le età. A Maso Alto, poi, si festeggia tra cibo, birra e la musica dal vivo degli Ammutinati, con il loro beat anni '60. A Doss Alt, invece, una festa campestre porta cucina tipica, giochi e una maratona di musica afro. A Tenna, infine, si viaggia nel passato grazie a Rustico Medioevo, la festa gastronomica con spettacoli di danza e folclore.