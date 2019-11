Mercatini e non solo: tutti gli eventi del weekend

Weekend dal sapore già natalizio quello del 22/24 novembre in Trentino, dove sono in programma e aperture di tutti i mercatini delle città e delle valli. A Trento c'è aria di festa e cresce l'attesa per l'apertura della 26esima edizione del Mercatino di Natale: sabato 23 novembre alle 17 è previsto il primo brindisi in piazza Battisti, per dare il via alla cerimonia di inaugurazione che culminerà con l'accensione dell'Albero di Natale in piazza Duomo.

Natale a Trento non è solo mercatini: in piazza Santa Maria Maggiore aprirà i battenti il Villaggio di Natale, con tante attività per i più piccoli, gli animali della fattoria, i folletti e naturalmente Babbo Natale in persona. Sempre sabato prenderà il via anche il percorso di musica e suoni, da ascoltare in cuffia, che accompagnerà i visitatori attraverso i luoghi più caratteristici della città.

Ma quelli di Trento non sono gli unici mercatini ad aprire le porte nel weekend: inaugurazioni sono previste anche al Natale di Luce di Rovereto, dove nel finesettimana è in programma anche la tradizionale Fiera di Santa Caterina, al Natale nei Palazzi Barocchi di Ala, al Mercatino nel Parco Asburgico di Levico, e nei mercatini delle valli a Cimego e Siror.

Il gusto fa spettacolo al Teatro Sanbapolis dove è in programma lo show cooking "Chef a teatro": una serata da gustare. Sempre per i buongustai, da non perdere, l'aperitivo con le bollicine dei vini Trento Doc nei ristoranti di Trento che, a partire dal weekend e fino al Ponte dell'Immacolata, propongono gustosi abbinamenti con i prodotti tipici del Trentino.

Sbarca all'Auditorium Melotti di Rovereto, direttamente dagli USA, Gary Bartz, il sassofonista da Grammy protagonista del secondo appuntamento della rassegna Jazz About. Tre gli appuntamenti con la musica di Upload on Tour, che porta sul palco band trentine, altoatesine e tirolesi inseme ai superospiti di ogni serata: venerdì 22 allo Spleen di Arco lo special guest sarà il trapper Dani Faiv, mentre sabato 23 le serate sono al Molin de Portegnac con N.a.n.o. ed al Pippo Foodstage di Bolzano con l'alt-rapper Speranza.

Non mancherà la musica nei locali di Trento e dintorni: l'indie dei Benelli venerdì sera alla Bookique, sabato sera il rock'n'roll scatenato dei The Skeltons al Flambard ed il repertorio rock '00s dei mitici Under Leggins al Pub La Fenice di Nave San Rocco. Domenica la musica non si ferma: Mad Medulla con il loro brit-rock psichedelico al Blue Angel. Appuntamento domenicale più classico, a Palazzo Bortolazzi a Trento, con la Traviata "ridotta" per orchestra da camera, con la Piccola Orchestra Lumière e la regia di Marco Alotto.