Cinema all'aperto nel prato del Muse

Da luglio a settembre appuntamenti settimanali con il grande schermo allìaperto nel centro di Trento.

Il Cinema all’aperto, grazie alla sinergia del Comune, della Trentino Film Commission e dell’Opera universitaria, con la collaborazione del Coordinamento Teatrale Trentino, si sposta nel giardino del Muse nell'ambito di Summertime il programma di attività culturali estive che ospiterà altri eventi e proiezioni in collaborazione con il Trento Film Festival.

L’edizione 2020 di quello che tradizionalmente è il Cinema in cortile propone nove pellicole, nella giornata di martedì, con inizio proiezioni alle 21:45 per gli spettacoli programmati per il mese di luglio e alle ore 21:15 per gli spettacoli di agosto/settembre.

Qui di seguito i titoli in programma:

7 luglio I miserabili di Ladj Ly (drammatico, Francia, 2019)

14 luglio L’hotel degli amori smarriti di Christophe Honoré (commedia, Francia, 2019)

21 luglio Tutto il mio folle amore di Gabriele Salvatores (drammatico, Italia, 2019)

28 luglio Alice e il sindaco di Nicolas Pariser (commedia, Francia, 2019)

4 agosto 18 regali di Francesco Amato (biografico drammatico, Italia, 2020)

11 agosto La dea fortuna di Ferzan Ozpetek (commedia, Italia, 2019)

18 agosto Parasite di Bong Joon-ho (drammatico, Corea del sud, 2019)

25 agosto Gli anni più belli di Gabriele Muccino (commedia, Italia, 2020)

1 settembre Joker di Todd Phillips (azione avventura, Usa, 2019) in inglese con sottotitoli in italiano

Per le proiezioni al Muse rimane fisso il costo di ingresso (5 euro, ridotto 3 euro per i ragazzi fino a 15 anni). I biglietti potranno essere acquistati sul posto prima dello spettacolo o, preferibilmente, online, con modalità che verranno comunicate nei prossimi giorni.

Le norme di sicurezza vigenti fissano il limite massimo di capienza degli spazi (circa 450 per il giardino del Muse). Gli spettatori dovranno osservare le consuete norme di sanificazione, indossare la mascherina e rispettare il distanziamento fisico.