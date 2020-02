Tutti i Carnevali 2020 in Trentino

Sfilate di mascherine e carri, musica e spettacoli folkloristici. Non mancano questi ingredienti nei carnevali del Trentino, dove però la tradizione principale è una sola: un piatto caldo per tutti. Che sia "polenta e luganega", maccheroni o gnocchi, la tradizione vuole che il carnevale sia un grande pranzo per tutti.

Oggi, grazie anche ai social network, gli appuntamenti carnevaleschi dei borghi delle valli sono eventi sempre più amati dai buongustai, che ne approfittano magari per visitare luoghi del Trentino a volte poco frequentati. Dalle antiche tradizioni della Valle del Mocheni fino alle feste con musica disco, dalle "sbigolade" di paese ai momenti per i più piccoli organizzati in città, abbiamo cercato di fornirvi un elenco che fosse il più esaustivo possibile.

Abbiamo suddiviso le feste per weekend, cliccando i relativi link troverete tutti i carnevali del 15 e 16 febbraio, di Giovedì Grasso 20 febbraio, del weekend del 22 e 23 febbraio e di Martedì Grasso 25 febbraio. C'è poi un elenco con tutti i Carnevali della Vallagarina per il quale ci siamo affidati, come ogni anno, a quello stilato dai gestori della pagina facebook "Quelli che a Carnevale non si perdono una maccheronata", che ringraziamo. C'è poi una sezione dedicata ai Carnevali nei sobborghi di Trento, da Mattarello a Vigo Meano. Buon carnevale a tutti!