Carnevale, tutti gli appuntamenti di Giovedì Grasso

Grandi feste per il giovedì grasso di Carnevale, qua tutti gli appuntamenti del Trentino:

Ad Arco al Piazzale Segantini dalle 14.00 - "Frittelland" quando 'l pom te fa gola - Maxi distribuzione di frittelle di mele trentine

Intrattenimento con:Musica Live con "Gnuco Alpen Sgnapa Band"

Alle Sarche dalle 12 pasta, vin cot e sfilata i maschera

A Mattarello Tutti i carnevali nei sobborghi di Trento Eventi a Trento

„carnevale per i più piccoli alla Sala Polivalente dalle 14.30 in poi con grostoli per tutti

A Storo i gironi di festa vengono inaugurati proprio il 20 febbraio con il “carnevale dei bambini:” un pomeriggio di animazione e balli dedicato ai più piccoli

A Levico, piazzale ex Scuole dalle ore 12.00 - Carnevale dei bambini e maccheronata del giovedì grasso

A Lavis dalle 11 in poi Zòbia Grassa con sfilata di maschere e carri allegorici, musica ed intrattenimenti il tutto accompagnato dalla "maccheronata" alpina

“